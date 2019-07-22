Прокуратура проверила 16 дворов и 2 сквера

Прокуратура проверила 16 дворов и 2 сквераПрокуратура провела проверку исполнения программы «Формирование комфортной городской среды».Специалисты ведомства проверили 16 дворов и 2 сквера во Владимире. Выяснилось, что подрядчики допустили нарушения, некачественно провели работы, нарушили сроки.Кроме того, что во дворе одной из многоэтажек города установили детский игровой комплекс, который не соответствует требованиям безопасности. На его территории нет ударопоглощающего покрытия, что может привести к причинению травм.Всего прокуратура выявила 39 нарушений, внесено 15 представлений, одно лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.