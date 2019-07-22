Лучшие результаты показали команды отряда специального назначения «Гром» и УМВД России по городу Владимиру.

В Центре профессиональной подготовки полиции в микрорайоне Юрьевец города Владимира состоялся ежегодный чемпионат УМВД России по Владимирской области по преодолению полосы препятствий со стрельбой из табельного оружия среди сотрудников органов внутренних дел региона. Мероприятие посвящено памяти полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей в Северо-Кавказском регионе.В этом году в соревнованиях приняли участие более 60 сотрудников различных служб и подразделений полиции.На торжественной церемонии открытия начальник Управления по работе с личным составом регионального УМВД полковник внутренней службы Павел Алексахин поздравил участников с началом спортивных состязаний и пожелал спортсменам честной борьбы и яркой победы.Память погибших коллег участники соревнований почтили минутой молчания.После поднятия государственного флага Российской Федерации сотрудники полиции вышли на старт.Участники чемпионата состязались в личном первенстве и в командном зачете. В процессе прохождения полосы препятствий полицейские выполняли упражнения на брусьях, перелезали через стену, преодолевали лабиринт из стальных труб и проходили ряд других испытаний. Прохождение полосы препятствий каждым из участников в командном состязании выполнялось путем передачи эстафеты.По итогам чемпионата по преодолению полосы препятствий в командном зачете призовые места распределились следующим образом.В первой группе победителем стала команда УМВД России по г. Владимиру, второе место заняла команда МО МВД России «Ковровский», третье – команда ОМВД России по Александровскому району.Первое место во второй группе завоевала команда ОСН «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области, второе место – команда ЦПП УМВД России по Владимирской области, третье место – команда Отделения МВД России по Киржачскому району.В личном первенстве победу одержал Корнилов Александр (УМВД России по г. Владимиру), второе место завоевал Большаков Алексей (ОСН «Гром» УНК УМВД России по Владимирской области), третье место Мешкуров Андрей (ОМВД России по Александровскому району).На церемонии закрытия победители и призеры были награждены кубками, грамотами и медалями.