В Иркутской области военные начали расчищать еще один участок, который оказался в воде из-за паводка. Как сообщили в Министерстве обороны, это около 40 гектаров, где находятся несколько десятков строений. Из них 15 домов признано аварийными.

В Иркутской области военные начали расчищать еще один участок, который оказался в воде из-за паводка. Как сообщили в Министерстве обороны, это около 40 гектаров, где находятся несколько десятков строений. Из них 15 домов признано аварийными.Кроме того, части помогают развозить гуманитарную помощь. Всего доставили около 10 тонн продуктов, а также воду и одежду, передает телеканал "Россия 24".По данным МЧС региона, в Тулуне, который сильнее всего пострадал от наводнения, подтопленными остаются 10 домов. Из-за сильных дождей в конце июня в воде оказались более 100 населенных пунктов Иркутской области, было размыто полсотни участков автодорог, повреждены мосты и социально значимые объекты. Погибли 25 человек, а восемь числятся пропавшими без вести.