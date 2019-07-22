Вооруженные силы Украины (ВСУ) нарушили режим прекращения огня и произвели обстрел в населенном пункте Золотое-4 Попаснянского района Луганской области.

Перемирие в Луганске, к которому пришли во время переговоров контактной группы по Донбассу, продлилось менее суток. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня.Сообщается, что огонь по Первомайску вели украинские военные, которые располагаются в поселке Золотое. Власти Луганска требуют, чтобы наблюдатели от международных организаций повлияли на Киев. Ранее сообщалось, что обстрел открыли также по территории Донецкой республики.О бессрочном перемирии представители Контактной группы договорились 17 июля в Минске, напоминает телеканал "Россия 24".