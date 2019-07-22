Недавняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме и в Санкт-Петербурге окончилась ничем. Отказавшись от российских условий интеграции, Батька обратил свой взор на Запад и заявил об укреплении сотрудничества с Евросоюзом.

Недавняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме и в Санкт-Петербурге окончилась ничем. Отказавшись от российских условий интеграции, Батька обратил свой взор на Запад и заявил об укреплении сотрудничества с Евросоюзом.Препятствий для укрепления политического и экономическогодиалога с ЕС нет, сказал Лукашенко на встрече с главой представительстваЕвропейского союза в Белоруссии Андреа Викторин. "Давайте будем в этомнаправлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то липарламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всякихполитических кампаний у вас или у нас", – передает слова лидера братскойреспублики агентство БЕЛТА.По его словам, отношения между Минском и Брюсселем последниегоды развиваются "наиболее эффективно". Лукашенко выразилблагодарность за помощь от ЕС в развитии инфраструктуры Белоруссии. Упомянул Батька и о неких "проектах", которые продвигает в его стране Брюссель, но в конкретику вдаваться не стал.Переговоры с Викторин состоялись спустя несколько дней послепоездки к Путину на Валаам и в Санкт-Петербург. Президенты обсуждалидальнейшее развитие интеграции двух стран.Судя по всему, договориться по ключевым моментам не удалось.Лукашенко предложил к декабрю разработать стратегию действий по Союзномугосударству. По мнению экспертов, Батька сознательно затягивает процесс,надеясь склонить Россию к уступкам, в том числе выбив у нее скидки на энергоносители.По мнению политолога Алексея Мухина, для давления на Россию Лукашенко используетсвязи с США и ЕС. "Что, на мой взгляд, не оченькорректно в Союзном государстве", – сказал эксперт в эфире радиостанции"33Live.RuФМ".Из-за попыток усидеть на двух стульях былоотменено строительство базы российских военно-воздушных сил в Белоруссии.Предполагалось, что военный объект будет ответом на расширение военнойинфраструктуры НАТО, которая придвинулась вплотную к границам Союзногогосударства, отметил Мухин.