Недавняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме и в Санкт-Петербурге окончилась ничем. Отказавшись от российских условий интеграции, Батька обратил свой взор на Запад и заявил об укреплении сотрудничества с Евросоюзом.
Недавняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валааме и в Санкт-Петербурге окончилась ничем. Отказавшись от российских условий интеграции, Батька обратил свой взор на Запад и заявил об укреплении сотрудничества с Евросоюзом.
Препятствий для укрепления политического и экономического
диалога с ЕС нет, сказал Лукашенко на встрече с главой представительства
Европейского союза в Белоруссии Андреа Викторин. "Давайте будем в этом
направлении двигаться, не ожидая каких бы то ни было событий: то ли
парламентских, то ли президентских выборов. Думаю, наши отношения важнее всяких
политических кампаний у вас или у нас", – передает слова лидера братской
республики агентство БЕЛТА.
По его словам, отношения между Минском и Брюсселем последние
годы развиваются "наиболее эффективно". Лукашенко выразил
благодарность за помощь от ЕС в развитии инфраструктуры Белоруссии. Упомянул Батька и о неких "проектах", которые продвигает в его стране Брюссель, но в конкретику вдаваться не стал.
Переговоры с Викторин состоялись спустя несколько дней после
поездки к Путину на Валаам и в Санкт-Петербург. Президенты обсуждали
дальнейшее развитие интеграции двух стран.
Судя по всему, договориться по ключевым моментам не удалось.
Лукашенко предложил к декабрю разработать стратегию действий по Союзному
государству. По мнению экспертов, Батька сознательно затягивает процесс,
надеясь склонить Россию к уступкам, в том числе выбив у нее скидки на энергоносители.
По мнению политолога Алексея Мухина, для давления на Россию Лукашенко использует
связи с США и ЕС. "Что, на мой взгляд, не очень
корректно в Союзном государстве", – сказал эксперт в эфире радиостанции
"33Live.RuФМ".
Из-за попыток усидеть на двух стульях было
отменено строительство базы российских военно-воздушных сил в Белоруссии.
Предполагалось, что военный объект будет ответом на расширение военной
инфраструктуры НАТО, которая придвинулась вплотную к границам Союзного
государства, отметил Мухин.