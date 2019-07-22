Сорок с лишним процентов за Слугу народа, почти 13 - за Оппозиционную платформу: на Украине продолжают подводить итоги внеочередных выборов в Верховную раду. Места в парламенте Украины займут представители пяти политических сил. В мажоритарных округах впереди также партия власти. Около 50 лидирующих кандидатов - самовыдвиженцы.

Сорок с лишним процентов за "Слугу народа", почти 13 — за "Оппозиционную платформу": на Украине продолжают подводить итоги внеочередных выборов в Верховную раду. Места в парламенте Украины займут представители пяти политических сил. В мажоритарных округах впереди также партия власти. Около 50 лидирующих кандидатов — самовыдвиженцы.Пока партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет значительный отрыв от партии Юрия Бойко "Оппозиционная платформа — За жизнь": 42,34 процента против 12,81 процента, свидетельствуют данные Центризбиркома Украины после обработки 45 процентов протоколов. Третье место занимает партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"- 8,68 процента. На четвертом месте — 8,07 процента — "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, а замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" – 6,40 процента.По данным национального экзитпола, только эти пять партий и проходят в парламент, передает РИА Новости. Официальные результаты выборов, прошедших на Украине накануне, 21 июля, украинский ЦИК должен обнародовать до 5 августа включительно.Партия "Слуга народа" может впервые в истории независимой Украины сформировать в парламенте однопартийное большинство, не привлекая в свой состав депутатов-самовыдвиженцев. По состоянию на утро понедельника представители партии президента Зеленского могут рассчитывать на победу в 115-120 мажоритарных округах, передает "Интерфакс".По предварительным оценкам, по спискам партия получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов. "Слуги народа" лидируют или борются за победу во всех областях Украины, кроме Донецкой — там соперничают между собой в основном выдвиженцы "Оппозиционного блока" и "Оппозиционной платформы — За жизнь!".На участки в день голосования пришли более 14 с половиной миллионов украинцев, передает телеканал "Россия 24". Это почти половина от общего числа избирателей. Итоговые данные по явке озвучили на брифинге в Центризбиркоме Украины. Активнее остальных голосовали Черниговская, Тернопольская и Волынская области, а меньше всего избирателей было на участках в Черновицкой, Закарпатской и Херсонской областях.Грубых нарушений на выборах в Верховную раду нет, заявили в ЦИК Украины. А вот по данным полиции, в день голосования заведено около 40 уголовных дел. Кроме того, правоохранители проверят информацию от наблюдателей, которые работали на участках.Так, в Запорожье трое мужчин распылили в окно избирательного участка вещество с резким запахом. В Киеве на двух участках нашли протоколы, которые члены избиркомов подписали еще до окончания процедуры. В Одесской области наблюдатели от "Оппозиционной платформы" заявили о подделке подписей в списке избирателей. Сообщается, что эти бюллетени не засчитают.