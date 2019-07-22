Известно, что лишь 16 тысяч жителей республик Донбасса могли сегодня голосовать. Дончане и луганчане, а также переселенцы, желающие принять участие в голосовании, должны были до 15 июля включительно обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту голосования.

Урегулирование конфликта в Донбассе — это, казалось бы, главное, чем должна заняться новая Рада. В предвыборных программах партий внимание этой проблеме уделила лишь "Оппозиционная платформа — За жизнь". Собственно, сами жители ДНР и ЛНР от избирательного процесса, можно сказать, оторваны.Известно, что лишь 16 тысяч жителей республик Донбасса могли сегодня голосовать. Дончане и луганчане, а также переселенцы, желающие принять участие в голосовании, должны были до 15 июля включительно обратиться в отдел ведения Государственного реестра избирателей по месту голосования.Кстати, сегодня те, кто бежал от войны в Донбассе в Россию, могут получить российское гражданство по упрощенной схеме. На этой неделе Владимир Путин подписал указ, по которому подать заявление на российский паспорт могут не только выходцы с территорий непризнанных народных республик, а в принципе все, кто проживал в Луганской и Донецкой областях.А по указу, который был подписан в апреле текущего года, паспорта успели получить больше 10 тысяч жителей ЛНР и ДНР. Управление по делам миграции МВД работает сейчас в усиленном режиме. По словам заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, жители ДНР и ЛНР с ночи занимают очереди, чтобы успеть сдать документы. Необходимо открывать дополнительные офисы, считает политик. По его оценкам, российские паспорта хотят получить больше 3 миллионов человек.Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, напоминает телеканал "Россия 24". Киев войну с собственным народом называет "антитеррористической операцией". По различным подсчетам, за эти пять лет в результате боевых действий более 13 тысяч человек погибли. Более 1,5 миллиона человек бежали от войны.