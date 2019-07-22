В Республике Алтай водитель квадроцикла упал в реку с подвесного моста. Мужчине удалось выгрести из потока, уцепиться за скалу, вылезти и при этом не получить серьезных травм.

В Республике Алтай водитель квадроцикла упал в реку Катунь с подвесного моста — вездеход подскочил на неровности, у него сломалась шаровая опора, вывернулось колесо и не ожидавший толчка мужчина полетел в пропасть."Чувак! Лёха!" — отчаянно кричал его друг, наблюдая, как приятель кувыркнулся по защитной сетке и упал в пропасть.Иинцидент, при кажущейся его фатальности, закончился хорошо, и сейчас водитель вспоминает случившееся как забавное приключение. "Я выгреб метров через восемьсот. Зацепился рукой за скалу и вылез на берег. Нахлебался воды на всю жизнь вперёд", — рассказал Алексей телеканалу "Катунь 24".