Ирина Хакамада отреагировала на слухи о дочери. Журналистка
поделилась радостной новостью.
Ирина Хакамада отреагировала на слухи о дочери. Журналистка
поделилась радостной новостью.
Младшей наследнице Ирины Хакамады – Марии Сиротинской – 22 года, у девушки синдром Дауна. Не так давно, СМИ разузнали, что дочь звезды собиралась замуж, а потом внезапно бросила возлюбленного. Более того, поговаривали, что Мария променяла жениха на другого.
Ирина Хакамада прокомментировала сплетни о личной жизни отпрыска.
По словам знаменитости, в реальности все не так скандально.
"Они пока разбежались. Они дружат и даже вместе едут
отдыхать, но на счет всяких уз разговоры пока закончились. Она сказала: "Мам, я
пока не хочу". Я сказала: "Не хочешь и не надо, это твоя жизнь", – сказала
Ирина Хакамада в YouTube-шоу ЭМПАТИЯ МАНУЧИ.
Хакамада добавила, что наследникам ничего не навязывает. Журналистка
позволяет детям принимать собственные решения. Например, ее старшие сыновья –
родной и приемный – с 22 лет живут самостоятельно и помощи от матери не
требуют. Между тем Ирина подчеркнула, что Марию, по понятным причинам, приходится
поддерживать.
"В Америке создана система, каждый американец может быть
счастливым, а у нас джунгли, выживает только сильнейший. Поэтому слабых или бьют,
или жалеют. Но все равно уничижительное отношение", – поделилась Ирина.
Журналистка отметила, что ситуация в России постепенно
выправляется. Благодаря усилиям благотворительных фондов отношение к людям с особенностями меняется. Например, месяц назад ее дочь получила должность в российском
филиале американской компании.
"Маша, кстати, стала работать. Сеть Hilton приняла ее на
работу. Она работает секретарем директора. Работает с трудовой книжкой, с ней
контракт, три раза в неделю, три или четыре часа. Именно Hilton сделал эту
программу и принял на работу трех детей на разные позиции, даже в России они
это делает. Больше никто на работу не брал. Эксплуатировали везде: в кино
сыграй, туда, сюда, но никто ничего не платил, а здесь взяли на работу", -
рассказала .
По словам Ирины, Мария
гордится своей работой. Девушке нравится зарабатывать деньги самой, она с
удовольствием их тратит.
"Самое сложное – это было унижение Маши на протяжении 10 лет.
Это была проблема. Постепенно решила ее для себя. Без ненависти. Плевать на
всех, главное, чтобы она была счастлива. Я пихала ее туда, где ее принимали, а
где не принимали – ладно, забыли, пошли дальше. У любой черепахи с возрастом
вырастает панцирь. Туда камни кидают, а они тюх… Поэтому у меня татуировка
сзади – черепаха. Сколько вы мне туда не накидаете, все отскакивает", -
резюмировала .