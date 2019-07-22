Ирина Хакамада отреагировала на слухи о дочери. Журналистка поделилась радостной новостью.

Ирина Хакамада отреагировала на слухи о дочери. Журналисткаподелилась радостной новостью.Младшей наследнице Ирины Хакамады – Марии Сиротинской – 22 года, у девушки синдром Дауна. Не так давно, СМИ разузнали, что дочь звезды собиралась замуж, а потом внезапно бросила возлюбленного. Более того, поговаривали, что Мария променяла жениха на другого.Ирина Хакамада прокомментировала сплетни о личной жизни отпрыска.По словам знаменитости, в реальности все не так скандально."Они пока разбежались. Они дружат и даже вместе едутотдыхать, но на счет всяких уз разговоры пока закончились. Она сказала: "Мам, япока не хочу". Я сказала: "Не хочешь и не надо, это твоя жизнь", – сказалаИрина Хакамада в YouTube-шоу ЭМПАТИЯ МАНУЧИ.Хакамада добавила, что наследникам ничего не навязывает. Журналисткапозволяет детям принимать собственные решения. Например, ее старшие сыновья –родной и приемный – с 22 лет живут самостоятельно и помощи от матери нетребуют. Между тем Ирина подчеркнула, что Марию, по понятным причинам, приходитсяподдерживать."В Америке создана система, каждый американец может бытьсчастливым, а у нас джунгли, выживает только сильнейший. Поэтому слабых или бьют,или жалеют. Но все равно уничижительное отношение", – поделилась Ирина.Журналистка отметила, что ситуация в России постепенновыправляется. Благодаря усилиям благотворительных фондов отношение к людям с особенностями меняется. Например, месяц назад ее дочь получила должность в российскомфилиале американской компании."Маша, кстати, стала работать. Сеть Hilton приняла ее наработу. Она работает секретарем директора. Работает с трудовой книжкой, с нейконтракт, три раза в неделю, три или четыре часа. Именно Hilton сделал этупрограмму и принял на работу трех детей на разные позиции, даже в России ониэто делает. Больше никто на работу не брал. Эксплуатировали везде: в киносыграй, туда, сюда, но никто ничего не платил, а здесь взяли на работу", -рассказала .По словам Ирины, Мариягордится своей работой. Девушке нравится зарабатывать деньги самой, она судовольствием их тратит."Самое сложное – это было унижение Маши на протяжении 10 лет.Это была проблема. Постепенно решила ее для себя. Без ненависти. Плевать навсех, главное, чтобы она была счастлива. Я пихала ее туда, где ее принимали, агде не принимали – ладно, забыли, пошли дальше. У любой черепахи с возрастомвырастает панцирь. Туда камни кидают, а они тюх… Поэтому у меня татуировкасзади – черепаха. Сколько вы мне туда не накидаете, все отскакивает", -резюмировала .