На ярмарке можно было приобрести прекрасные сувениры, изготовленные мастерицами-рукодельницами из Киржача, Александрова и Подмосковья.

На ярмарке можно было приобрести прекрасные сувениры, изготовленные мастерицами-рукодельницами из Киржача, Александрова и Подмосковья.Предпоследняя суббота июля увенчалась для жителей и гостей Киржача грандиозным праздником, на котором все желающие смогли познакомиться с традиционными ремёслами предков.«Пир на весь мир»Организаторы Ярмарки ремёсел «На Калиновке» - Автономная некоммерческая организация «Мирный рассвет», ОАО «Киржачская трапеза» и ОАО «Киржачская типография» - поставили цель создать в родном городе благоприятную среду для возрождения национальной культуры с её самобытными традициями, ярким фольклором и порази­тельными художественными промыслами, в которых наш народ из поколения в поколение выражал свою бездонную душу. И, нужно признать, добились в этом серьезных успехов.- Ярмарка ремёсел «На Калиновке» направлена на укрепление исторической и культурной значимости народных художественных промыслов и ремёсел как ценности, определяющей самобытность российского народа, - говорит арт-директор ОАО «Киржачская типография» и руководитель АНО «Мирный расцвет» Галина Куделева. Наш проект получил грантовую поддержку департамента культуры Владимирской области. Благодаря этому мы смогли провести это мероприятие.На ярмарке можно было приобрести прекрасные сувениры, изготовленные мастерицами-рукодельницами из Киржача, Александрова и Подмосковья, филигранно выполненные ювелирные украшения, мыло ручной работы, вязаные игрушки и текстильные куклы, иными словами - уникальные этнические изделия.Кроме того, с расположенной напротив торговых павильонов сцены жителей и гостей Киржача развлекали фольклорные коллективы. Праздничное настроение поддерживали и блюда национальной кухни, которыми «Киржачская трапеза» угощала совершенно бесплатно. Блинчики с начинкой из ягод, вкусный плов и баранки, которые запивали чаем из самовара, давали людям неиссякаемый заряд хорошего настроения.Не обошлось и без мастер-классов. Например, плотник-аргун Александр Новиков с супругой дарили возможность подрастающему поколению приобщиться к секретам изготовления деревянной посуды. Вырезанные на токарном станке блюдца тут же попадали под кисть художников, превращавших их в настоящие произведения искусства.Для любознательных жителей и гостей Киржача проводили бесплатные экскурсии и лекции в культурно-досуговом центре «Дом Мараева» и музейном комплексе «Музей меди и латуни. Дом аргунов».Новый арт-объектАпогеем праздничного мероприятия стало открытие уникального культурно-досугового пространства, значительно украсившего облик города. На берегу Монастырского пруда, что расположен рядом с горкой Калиновкой, где и развернулись основные торжества, открыли удивительную детскую площадку, первую в историческом центре Киржача.«Минуя Калиновку, жители и гости города попадают в историческое ядро города, которое украшает старинный монастырь. Но если посмотреть направо от него, то можно увидеть весьма запущенный пруд. Сейчас запланировали огромную работу по благоустройству территории, впереди много работы и финансовых вложений. Но самое главное уже сделали - открыли детский городок на берегу этого пруда. Он будет представлять из себя не только культурно-досуговое пространство, но и настоящий арт-объект, музей резьбы по дереву под открытым небом, который смогут посещать все желающие. Там уже установили деревянные качели, декоративные заборчики и прекрасные скульптуры, изображающие персонажей русского фольклора. Посадили и кусты калины, построили деревянный домик для детей», - говорит финансовый директор ОАО «Киржачская типография» Дмитрий Гусев.