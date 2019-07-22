На ярмарке можно было приобрести прекрасные сувениры, изготовленные мастерицами-рукодельницами из Киржача, Александрова и Подмосковья.
На ярмарке можно было приобрести прекрасные сувениры, изготовленные мастерицами-рукодельницами из Киржача, Александрова и Подмосковья.
Предпоследняя суббота июля увенчалась для жителей и гостей Киржача грандиозным праздником, на котором все желающие смогли познакомиться с традиционными ремёслами предков.
«Пир на весь мир»
Организаторы Ярмарки ремёсел «На Калиновке» - Автономная некоммерческая организация «Мирный рассвет», ОАО «Киржачская трапеза» и ОАО «Киржачская типография» - поставили цель создать в родном городе благоприятную среду для возрождения национальной культуры с её самобытными традициями, ярким фольклором и поразительными художественными промыслами, в которых наш народ из поколения в поколение выражал свою бездонную душу. И, нужно признать, добились в этом серьезных успехов.
- Ярмарка ремёсел «На Калиновке» направлена на укрепление исторической и культурной значимости народных художественных промыслов и ремёсел как ценности, определяющей самобытность российского народа, - говорит арт-директор ОАО «Киржачская типография» и руководитель АНО «Мирный расцвет» Галина Куделева. Наш проект получил грантовую поддержку департамента культуры Владимирской области. Благодаря этому мы смогли провести это мероприятие.
На ярмарке можно было приобрести прекрасные сувениры, изготовленные мастерицами-рукодельницами из Киржача, Александрова и Подмосковья, филигранно выполненные ювелирные украшения, мыло ручной работы, вязаные игрушки и текстильные куклы, иными словами - уникальные этнические изделия.
Кроме того, с расположенной напротив торговых павильонов сцены жителей и гостей Киржача развлекали фольклорные коллективы. Праздничное настроение поддерживали и блюда национальной кухни, которыми «Киржачская трапеза» угощала совершенно бесплатно. Блинчики с начинкой из ягод, вкусный плов и баранки, которые запивали чаем из самовара, давали людям неиссякаемый заряд хорошего настроения.
Не обошлось и без мастер-классов. Например, плотник-аргун Александр Новиков с супругой дарили возможность подрастающему поколению приобщиться к секретам изготовления деревянной посуды. Вырезанные на токарном станке блюдца тут же попадали под кисть художников, превращавших их в настоящие произведения искусства.
Для любознательных жителей и гостей Киржача проводили бесплатные экскурсии и лекции в культурно-досуговом центре «Дом Мараева» и музейном комплексе «Музей меди и латуни. Дом аргунов».
Новый арт-объект
Апогеем праздничного мероприятия стало открытие уникального культурно-досугового пространства, значительно украсившего облик города. На берегу Монастырского пруда, что расположен рядом с горкой Калиновкой, где и развернулись основные торжества, открыли удивительную детскую площадку, первую в историческом центре Киржача.
«Минуя Калиновку, жители и гости города попадают в историческое ядро города, которое украшает старинный монастырь. Но если посмотреть направо от него, то можно увидеть весьма запущенный пруд. Сейчас запланировали огромную работу по благоустройству территории, впереди много работы и финансовых вложений. Но самое главное уже сделали - открыли детский городок на берегу этого пруда. Он будет представлять из себя не только культурно-досуговое пространство, но и настоящий арт-объект, музей резьбы по дереву под открытым небом, который смогут посещать все желающие. Там уже установили деревянные качели, декоративные заборчики и прекрасные скульптуры, изображающие персонажей русского фольклора. Посадили и кусты калины, построили деревянный домик для детей», - говорит финансовый директор ОАО «Киржачская типография» Дмитрий Гусев.