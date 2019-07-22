Известная актриса Елена Бирюкова опасается за жизнь дочери
Александры. В студии программы На самом деле Первого канала артистка заявила,
что ее будущий зять – Олег Беляков – может иметь отношение к криминалу.
Известная актриса Елена Бирюкова опасается за жизнь дочери
Александры. В студии программы "На самом деле" Первого канала артистка заявила,
что ее будущий зять – Олег Беляков – может иметь отношение к криминалу.
"Она его привела к нам практически после года совместных встреч.
Все это время, я наблюдала, что она, разговаривая с ним по телефону, часто
плакала, у нее истерики были. Кем он работает? То он работает в шиномонтаже, то
не работает, непонятно", – рассказала Бирюкова ведущему ток-шоу "На самом деле"
Дмитрию Шепелеву. После артистка попросила проверить Белякова на детекторе лжи.
По словам Елены, у ее будущего зятя нет профессии – только девять классов общеобразовательной школы. Есть подозрения, что деньги Олег
зарабатывает чем-то незаконным. А не так давно стало известно, что Олег Беляков угрожал
расправой бывшему возлюбленному Александры – Дмитрию Гончарову.
Якобы 7 июля
2019 года Дмитрия затолкали в машину, вывезли в лес, поставили на колени и заставили
рыть себе могилу. Об этом звезде рассказал сам Гончаров. Так по его словам, соперник пытался отвадить его от Александры.
Беляков также появился в студии программы "На самом деле".
Молодой мужчина уверил, что все обвинения в его адрес беспочвенны.
После на съемочной площадке появилась Александра. Она приехала
поддержать возлюбленного. Девушка как могла выгораживала избранника, пыталась
придумать алиби, однако эксперты ток-шоу ее разоблачили.
"Была ситуация, мы сидели ужинали вместе дома, стояли на
столе цветы, и мама сказала: "Это тебе Дима передал". При Олеге. Как он должен реагировать?" – оправдывала Олега Александра.
В конце программы герои
сегодняшнего выпуска программы повторно ответили на вопросы полиграфолога.
Выяснилось, что Олег и Дмитрий встречались вечером 7 июля. Мужчины поговорили
на повышенных тонах, Беляков отвесил Гончарову оплеуху, на этом соперники разошлись.
История с похищением оказалась выдумкой. Беляков имеет знакомства в
криминальных кругах, сам он за нарушение закона никогда не привлекался.