Известная актриса Елена Бирюкова опасается за жизнь дочери Александры. В студии программы На самом деле Первого канала артистка заявила, что ее будущий зять – Олег Беляков – может иметь отношение к криминалу.

Известная актриса Елена Бирюкова опасается за жизнь дочериАлександры. В студии программы "На самом деле" Первого канала артистка заявила,что ее будущий зять – Олег Беляков – может иметь отношение к криминалу."Она его привела к нам практически после года совместных встреч.Все это время, я наблюдала, что она, разговаривая с ним по телефону, частоплакала, у нее истерики были. Кем он работает? То он работает в шиномонтаже, тоне работает, непонятно", – рассказала Бирюкова ведущему ток-шоу "На самом деле"Дмитрию Шепелеву. После артистка попросила проверить Белякова на детекторе лжи.По словам Елены, у ее будущего зятя нет профессии – только девять классов общеобразовательной школы. Есть подозрения, что деньги Олегзарабатывает чем-то незаконным. А не так давно стало известно, что Олег Беляков угрожалрасправой бывшему возлюбленному Александры – Дмитрию Гончарову.Якобы 7 июля2019 года Дмитрия затолкали в машину, вывезли в лес, поставили на колени и заставилирыть себе могилу. Об этом звезде рассказал сам Гончаров. Так по его словам, соперник пытался отвадить его от Александры.Беляков также появился в студии программы "На самом деле".Молодой мужчина уверил, что все обвинения в его адрес беспочвенны.После на съемочной площадке появилась Александра. Она приехалаподдержать возлюбленного. Девушка как могла выгораживала избранника, пыталасьпридумать алиби, однако эксперты ток-шоу ее разоблачили."Была ситуация, мы сидели ужинали вместе дома, стояли настоле цветы, и мама сказала: "Это тебе Дима передал". При Олеге. Как он должен реагировать?" – оправдывала Олега Александра.В конце программы героисегодняшнего выпуска программы повторно ответили на вопросы полиграфолога.Выяснилось, что Олег и Дмитрий встречались вечером 7 июля. Мужчины поговорилина повышенных тонах, Беляков отвесил Гончарову оплеуху, на этом соперники разошлись.История с похищением оказалась выдумкой. Беляков имеет знакомства вкриминальных кругах, сам он за нарушение закона никогда не привлекался.