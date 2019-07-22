Неизгладимое впечатление произвело на слушателей исполнение басистом группы Metallica Робом Трухильо хита Цоя Группа крови на как бы русском языке. Далось это музыканту, видимо, непросто: концертное агентство Sav Entertainment выложило в Инстаграме шпаргалку, которую использовал Трухильо.

Неизгладимое впечатление произвело на слушателей исполнение басистом американской группы Metallica Робом Трухильо хита Виктора Цоя "Группа крови" на как бы русском языке. Он прозвучал 21 июля в московских "Лужниках", ставших одной из площадок их гастрольного WorldWired Tour.Видео также появилось на YouTube и в соцсетях, вызвав бурное обсуждение пользователей. И если во время концерта исполнение песни Цоя Робертом Трухильо было с воодушевлением поддержано залом, то в Сети мнения пользователей разошлись.Кто-то иронизирует, отмечая весьма условный русский язык во время исполнения этой песни, кто-то от души благодарит музыканта за то, что он решился исполнить хит, любимый миллионами поклонников Цоя.А концертное агентство Sav Entertainment (видимо, для того, чтобы показать, насколько непросто далось исполнение этой песни англоязычному музыканту) выложило в "Инстаграме" шпаргалку, которую использовал Трухильо. На листе бумаги текст написан латинскими буквами и разбит по слогам.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от savshow (@savshow) 21 Июл 2019 в 11:05 PDTКак отмечают некоторые комментаторы в Сети, судя по всему, исполнение одного из самых знаковых рок-хитов в каждой из стран, где проходят выступления, это "фишка" группы Metallica в рамках нынешнего тура.Как напоминает РГ", ранее в Берлине Роб Трухильо и гитарист Кирк Хэмметт исполнили песню Engel группы Rammstein на немецком языке.