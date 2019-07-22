Сейчас он находится под арестом, возбуждено уголовное дело

Сейчас он находится под арестом, возбуждено уголовное делоЖитель Ковровского района ночью отправился к гаражному сектору и, повредив замки, пробрался в 4 гаража.Мужчина по очереди попытался угнать 5 мотоциклов, но так и не сумел уехать на чужом транспорте. Не желая сдаваться, злоумышленник решил утащить найденные в гараже инструменты, похитив даже складной нож и рыболовные снасти.Причиненный мужчиной материальный ущерб оценили в 15 тысяч рублей. Подозреваемого задержали, он во всем признался. Сейчас он находится под арестом, возбуждено уголовное дело.