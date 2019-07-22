38-летнего жителя Куйбышевского района города Новокузнецка осудили на 12 лет колонии строгого режима за убийство знакомого, который отказался встать на колени и просить прощения. Обвиняемый сотрудничал со следствием и вину свою признал полностью.

38-летнего жителя Куйбышевского района города Новокузнецка осудили на 12 лет колонии строгого режима за убийство знакомого, который отказался встать на колени и просить прощения.Несчастный инцидент случился в июле 2018 года. Осужденный в ночное время в состоянии алкогольного опьянения вместе с подругой возвращались домой. По пути им встретились двое знакомых, которые также были пьяны. 38-летний мужчина случайно столкнулся с одним из них, что послужило причиной ссоры между ними.Обвиняемый заявил, что знакомый пожалеет о своей нерасторопности и пошел домой, откуда вернулся с обрезом охотничьего ружья. Мужчина направил оружие на потерпевшего и потребовал, чтобы тот встал на колени и извинился перед ним, знакомый отказался делать это. Тогда осужденный произвел выстрел в воздух и повторил свою просьбу, на что снова получил отрицательный ответ. После этого мужчина выстрелил в грудь пострадавшему и скрылся с места преступления. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию, но спасти раненого не удалось, сообщается на сайте Следственного комитета по Кемеровской области.Преступник был задержан полицией в течение суток. Он признался, что спрятал оружие на своем дачном участке. Установлено, что ружьем мужчина владел незаконно.Обвиняемый сотрудничал со следствием и вину свою признал полностью. Суд вынес ему приговор — 12 лет в колонии строгого режима.