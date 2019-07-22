Общая сумма ущерба превысила 65 тысяч рублей

Общая сумма ущерба превысила 65 тысяч рублейЖителя Петушинского района обвиняют в серии краж. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Осенью 2018 года мужчина, заранее зная, что хозяева отсутствуют, залез в несколько дачных домов, откуда своровал и впоследствии продал посуду, электроинструменты, предметы быта и велосипед.В ходе следствия правоохранители установили причастность обвиняемого к 11 преступлениям. Общая сумма ущерба превысила 65 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.