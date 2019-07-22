Население Земли в этом году полностью исчерпает годовой запас ресурсов планеты на три дня раньше, чем в прошлом. День, когда люди начнут жить в долг, придется в 2019-м уже на 29 июля, сообщило российское отделение Всемирного фонда дикой природы.

Население Земли в этом году полностью исчерпает годовой запас ресурсов планеты на три дня раньше, чем в прошлом. День, когда люди начнут жить "в долг", придется в 2019-м уже на 29 июля, сообщило российское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).Для определения даты Дня экодолга специалисты Глобальной сети экологического следа (GFN) соотносят скорость потребления биоресурсов человеком со способностью планеты восстанавливаться и поглощать выбросы углекислого газа — СО2.В прошлом году эта дата наступила 1 августа. Таким образом, говорят в WWF, люди уже задолжали планете и будущим поколениям 155 дней. С учетом нынешних темпов потребления для "безубыточного" существования" человечеству нужно 1,74 планеты.Приведенная дата – усредненный показатель Дня экодолга по всей планете. Резерв биоемкости и характер потребления ресурсов у каждой страны свой, поэтому ученые также подсчитывают национальные даты.Больше всех планете "задолжали" жители Катара — там День экодолга наступил 11 февраля. Почти ничего не должны планете жители Индонезии, где эта дата выпадает на 18 декабря. В России День экодолга в этом году наступил 26 апреля.