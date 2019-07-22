Телеведущая пришла в ярость после известия о жуткой смерти гражданской активистки. Ксения Собчак опасается, что расследовать этот кошмарный эпизод не будут.

Телеведущая пришла в ярость после известия о жуткой смерти гражданскойактивистки. Ксения Собчак опасается, что расследовать этот кошмарный эпизод небудут.В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" теледиваопубликовала ссылку на новость о гибели ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. "Нет слов, зверье. И главное опять делозамнут" – емко высказалась взбешенная Ксения Собчак.Отметим, что на днях в Санкт-Петербурге найдена убитойучастница ЛГБТ-движения Елена Григорьева. Тело женщины было изуродовано."Гражданская активистка демократического, антивоенного иЛГБТ-движений Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь спятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбужденоуголовное дело и по горячим следам якобы задержан подозреваемый..." – написалв правозащитник Динар Идрисов.По словам Идрисова, незадолго до смерти Григорьева получалаугрозы и "становилась жертвой насилия". Елена вместе садвокатом обращалась в правоохранительные органы по факту произошедшего, однакополицейские не отреагировали на запрос."Все в стиле: "Будут убивать – звоните". Позвонитьне успела", – отметил Динар Идрисов.