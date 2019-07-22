Телеведущая пришла в ярость после известия о жуткой смерти гражданской
активистки. Ксения Собчак опасается, что расследовать этот кошмарный эпизод не
будут.
Телеведущая пришла в ярость после известия о жуткой смерти гражданской
активистки. Ксения Собчак опасается, что расследовать этот кошмарный эпизод не
будут.
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" теледива
опубликовала ссылку на новость о гибели ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. "Нет слов, зверье. И главное опять дело
замнут" – емко высказалась взбешенная Ксения Собчак.
Отметим, что на днях в Санкт-Петербурге найдена убитой
участница ЛГБТ-движения Елена Григорьева. Тело женщины было изуродовано.
"Гражданская активистка демократического, антивоенного и
ЛГБТ-движений Елена Григорьева была жестоко убита возле своего дома в ночь с
пятницы на субботу. Ее изуродованное тело было обнаружено вчера. Возбуждено
уголовное дело и по горячим следам якобы задержан подозреваемый..." – написал
в правозащитник Динар Идрисов.
По словам Идрисова, незадолго до смерти Григорьева получала
угрозы и "становилась жертвой насилия". Елена вместе с
адвокатом обращалась в правоохранительные органы по факту произошедшего, однако
полицейские не отреагировали на запрос.
"Все в стиле: "Будут убивать – звоните". Позвонить
не успела", – отметил Динар Идрисов.