22.07.2020

2020-07-22 17:35:04

820 лет назад был заложен Успенский собор Княгинина монастыря во Владимире

Его основала жена Великого князя Всеволода Большое Гнездо - сына Юрия Долгорукого и младшего брата Андрея Боголюбского.

Благоверная великая княгиня Мария Владимирская, в монашестве Марфа, родилась в городе Маас - столице православной Алании (Северный Кавказ), она аланская княжна. В 1174 году повенчана с Великим князем Всеволодомю В браке родила 12 детей, именно поэтому ее муж и был прозван Большим Гнездом. Четверо их сыновей - Константин, Юрий (Георгий), Ярослав, Святослав - в дальнейшем были Великими князьями Владимирскими.

С рождением в 1198 году последнего сына, Иоанна, княгиня впала в тяжкую болезнь, лежала в немощи семь лет. Тогда и утвердилось ее желание принять монашество и приготовить себе место для вечного упокоения, основав для этого первый во Владимире женский монастырь. С кирпичным Успенским собором, возведённым в 1200 - 1202 годах.

«В лето 1200 Великий князь Всеволод Георгиевич совет положил со своею Великою княгиней Мариею, и с благословления блаженного епископа Иоанна I создали церковь каменную во имя Пресвятой Богородицы Успения в монастыре Княгинине; и составили обитель монахиням, и всяким довольством и имением снабдили».

В 1205 году Мария решила проститься с миром и переселиться во вновь устроенную обитель. Ее проводы начались из придворного храма великомученика Димитрия. Здесь ожидали последнего жизни выхода ее из великокняжеского дворца епископ Иоанн I, духовенство и народ, и вознесена была напутственная молитва Господу Богу для отходившей в Успенскую новооснованную обитель княгини. Ушедшая из жизни 19 марта (1 апреля) 1206 года инокиня Мария приняла схиму с именем Марфа.

Погребена была в нише на северной паперти Успенского собора монастыря, но в более позднее время, при строительстве северного придела Успенского храма, гробница оказалась в Благовещенском приделе храма. С того времени монастырь служил также усыпальницей великих княгинь и княжон Владимирских, а монастырь получает имя Княгинина.

В монастыре также были погребены Великая княгиня Анна, вторая супруга Всеволода III, дочь его княжна Елена, две супруги Александра Невского - Александра и Васса. И дочь его - княжна Евдокия.

Летопись сохранила нам имена еще двух княгинь, похороненных в Успенском храме. Одна из них кн. Елена, свояченица Великого князя Всеволода, скончавшаяся в 1201 году, другая княжна Елена, - дочь князя Всеволода, скончавшаяся 30 декабря 1203 года.

Фото: сайт Княгинина монастыря

Также в Рождественском приделе собора в конце 18 века погребены мать и дочь владимирского губернатора П.Г. Лазарева, отца знаменитого русского адмирала Михаила Лазарева - открывателя Антарктиды и строителя Севастополя.