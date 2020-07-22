22.07.2020

2020-07-22 09:20:05

Александр Ремига рассказал об экономических последствиях пандемии

Как экономика 33 региона перенесла тяжелый коронавирусный этап? И для всех ли предприятий эпидемиологические ограничения оказались проблемой? Как чувствует себя сейчас бизнес-сообщество Владимирской области? Смотрите интервью с первым вице-губернатором региона Александром Ремигой.

