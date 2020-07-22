Как показала проверка, прошедшая во время сильных ливней 15 и 20 июля, ливневая канализация города Владимира, свою задачу в целом выполнила и своевременно отвела дождевые воды с городских дорог и тротуаров. Однако, по данным личного мониторинга главы администрации Андрея Шохина, в ряде микрорайонов города наблюдались зоны локального подтопления. Жители, в частности, пожаловались на подтопление подходов к надземным переходам на федеральной автодороге М-7.
Как отметил Андрей Шохин, администрация города Владимира и Управление автодороги «Москва - Нижний Новгород» должны и будут работать вместе в интересах людей. Поэтому, получив оперативную информацию о подтоплении походов к федеральным переходам, он дал поручение специалистам МУП «Владимирводоканал» незамедлительно выехать на место и откачать воду, а уже затем связаться с коллегами из Упрдора, чтобы решить проблему системно.
Другое дело с неисправным водоотведением на ряде придомовых территорий многоквартирных жилых домов. Ответственность за содержание придомовых территорий несут управляющие организации, и Андрей Шохин сказал, что не понимает, почему одни управляющие компании стараются найти варианты решений - например, монтируют относительно недорогие лоточные ливневки, а другие занимаются отговорками и отписками.
Жалобы на состоянием систем водоотведения на дворовых территориях многоквартирных жилых домов или муниципальных дорожных участках можно направить на специальной созданный интернет-портал «Владимир - это мы» (мойвладимир.рф, http://xn--80adhqabpfgn4a.xn--p1ai/) или в городской отдел по обращениям граждан (ул. Горького, д.40, 2-й этаж, e-mail: [email protected]
, телефон 35-33-33)