Губернатора, якобы, неправильно проинформировали

Администрация Владимирской области опровергла заявление Губернатор Владимира Сипягина о том, что один из медиков региона повторно заболел коронавирусом.Напомним, 22 июля во время своего прямого эфира в Instagram глава региона заявил, что во Владимирской области обнаружен .Спустя некоторое время пресс-служба Белого дома заявила, что губернатор был некорректно проинформирован насчёт этого медика. На самом деле, по словам представителей региональной власти, в первый раз он переболел пневмонией с отрицательным тестом на COVID-19. А во втором случае тест на коронавирус показал положительный результат.