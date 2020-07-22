Одним из основных направлений является развитие служебно-прикладных и массовых видов спорта, физическая подготовка сотрудников и военнослужащих органов безопасности и порядка...

В ходе конференции участники ознакомились с отчетом об итогах деятельности организации с 2015 по 2020 год, рассмотрели вопросы о составе совета, а также провели выборы Председателя Общества.В Культурном центре столичной полиции на XVIII отчетно-выборной конференции Московской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Динамо" присутствовали около 100 участников, среди них делегаты конференции, приглашенные лица и ветераны.С докладом о деятельности организации выступил Анатолий Долмушев, который отметил большой объем проделанной работы за отчетный период. Анатолий Петрович подчеркнул, что одним из основных направлений является развитие служебно-прикладных и массовых видов спорта, физическая подготовка сотрудников и военнослужащих органов безопасности и порядка. На сегодняшний день в составе МГО «Динамо» 9 местных организаций, которые объединяют 302 коллектива физической культуры и насчитывают более 89 тысяч членов Общества. За отчетный период коллективами физкультуры проведено 1261 соревнование с участием более 100 тысяч человек, 346 мероприятий организовано местными организациями, в которых приняли участие более 38 тысяч человек, а также 44 спортивных праздника, посвященных памятным и знаменательным датам. Заключительным этапом соревнований в коллективах физической организации и местных организациях, является ежегодная Спартакиада, в которую входят служебно-прикладные виды спорта, а также соревнования по самбо, дзюдо, рукопашному бою, лыжным гонкам, кроссу плаванию, мини-футболу и волейболу. Так, за этот период на высоком уровне проведено 39 соревнований Спартакиад МГО, в которых приняли участие более 5000 человек, 75% из них спортсмены высокого класса, имеющие спортивные звания и разряды. Команда МГО «Динамо» ежегодно принимает участие во Всероссийских соревнованиях Общества «Динамо» по служебно-прикладным и массовым видам спорта, занимая призовые места.Анатолий Петрович отметил и достижения местных организаций, их выступления не только на всероссийской, но и на международной арене. Престижными соревнованиями являются Всемирные и европейские игры полицейских и пожарных, где спортсмены из 66 стран мира принимают участие в состязаниях по 60 видам спорта. По итогам соревнований московские динамовцы завоевали 97 золотых, 20 серебряных и 7 бронзовых медалей. В чемпионате Европы по мини-футболу среди полицейских, московские спортсмены дважды праздновали победу, а в 2019 году стали бронзовыми призерами. В Кубке мира по хоккею с шайбой в 2017 году команда московской полиции завоевала золото.Ежегодно МГО «Динамо» при поддержке Департамента спорта города Москвы с участием спортивных клубов и местных организаций проводится не менее 40 масштабных спортивных мероприятий в интересах москвичей и членов динамовского движения. Это спортивные праздники ко дню образования Общества «Динамо» и Новому Году, фестивали комплекса ГТО, соревнования по плаванию, стрельбе, мини-футболу, парусному спорту, гольфу, бильярду, Международный турнир по спортивной гимнастике памяти Михаила Воронина, первый в истории чемпионат Европы по регби на снегу, этап чемпионат Европы по волейболу на снегу, фестиваль спортивных единоборств на призы Председателя МГО «Динамо», а так же новый интересный проект, который стартовал в 2020 году - «Динамовская лига» по единоборствам (самбо, дзюдо, боксу и кикбоксингу), состоящая из трех рейтинговых этапов. В «Лиге» принимают участие юные спортсмены из Москвы, Московской области и региональных организаций Общества «Динамо». И иные спортивные достижения общества «Динамо» Алексей Долмушев отразил в своем выступлении. По завершению его выступления содокладчиком выступил Игорь Клочко, который довел основные вопросы, касающиеся материально-технической базы организации.Делегатами конференции работа столичной организации Общества «Динамо» признана удовлетворительной, обозначены задачи на предстоящий период.Помимо доклада, главной темой повестки дня стали выборы новых членов Совета МГО ВФСО «Динамо» и ревизионной комиссии, также прошла процедура избрания Председателя московской организации. Подтвердив оказанное коллективом доверие, им стал заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант внутренней службы Андрей Понорец, который единогласно избран на пост.Андрей Понорец на протяжении 8 лет возглавлял Местную организацию № 1 МГО «Динамо». В своем выступлении отметил, что для него это новый участок работы, и он прекрасно понимает весь объем задач, который стоит перед Московской городской организацией «Динамо»."Хочу поблагодарить всех присутствующих делегатов за оказанное мне доверие. Прекрасно понимаю, что быть председателем Московской городской организации «Динамо», самой многочисленной организации среди всех субъектов Российской Федерации - и почетно, и ответственно, - отметил Андрей Понорец свое избрание. - Необходимо будет обратить особое внимание, прежде всего на развитие служебно-прикладных видов спорта, физическую подготовку сотрудников и работников государственных органов, работу с детьми-сиротами и детьми из малоимущих семей, а также на условия труда спортсменов, тренеров и работников динамовского движения».В свою очередь заместитель начальника столичного Главка предложил и дальше системно заниматься развитием материально-технической базы, улучшением инфраструктуры спортивных клубов по видам спорта и секций, в которых сегодня занимается около 3000 детей, но и отметил, что нельзя забывать и о ветеранах, заслуженных спортсменах, их социальной поддержке и защите. Также он обозначил, что перед Московской городской организацией стоят новые масштабные задачи, ведь через 3 года состоится празднование 100-летнего юбилея.По завершении конференции состоялся I пленум московского общества «Динамо», на котором выбрали заместителей Председателя организации, президиум Совета и кандидатов для избрания в Центральный Совет Общества.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве