Раньше Тина Канделаки хорошо зарабатывала на проведении мероприятий и банкетов. Но вопиющее поведение заказчиков заставило телеведущую принять нелегкое решение.

Раньше Тина Канделаки хорошо зарабатывала на проведении мероприятий и банкетов. Но вопиющее поведение заказчиков заставило телеведущую принять нелегкое решение.В начале 2000-х Тина Канделаки была одной из востребованных ведущих корпоративных мероприятий. В этой сфере журналистка продержалась целых десять лет. Однако потом она неожиданно "ушла в тень".В своем инстаграм-аккаунте Тина рассказала, что часто встречала наглых людей, которые мешали ей вести мероприятие. Например, на последнем корпоративе Канделаки постоянно перебивал заказчик. Телеведущая не понимала, что почему он ведет себя таким образом. "Может, я его чем-то раздражала", – предположила она.После этого случая журналистка пообщалась с успешным бизнесменом, который порекомендовал ей прекратить вести такие мероприятия. Тина же не хотела лишаться хорошего заработка, но все-таки последовала совету мецената. Вскоре она нашла другую работу и поняла, что ведение корпоративов – не ее уровень.10 Ноя 2018 в 12:27 PSTБыть ведущей банкетов Тине предлагают по сей день. Знаменитость лишь делает вид, что не отказывается. "Мой директор Табриз решает вопрос по-своему, называя заведомо неподъемный ценник", – призналась Канделаки.Напомним, недавно стилист Александр Рогов прошелся по внешнему виду Тины Канделаки. Он обратил внимание, что .