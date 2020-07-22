Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ведут довольно закрытый образ жизни. Пара предпочитает не показывать лицо дочери и вообще пореже о ней рассказывать.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ведут довольно закрытый образ жизни. Пара предпочитает не показывать лицо дочери и вообще пореже о ней рассказывать.Однако накануне важного события певица решила поделиться с поклонниками сокровенным. Скоро Амелия отправится в сад! По словам артистки, ей довольно сложно представить, как девочка будет проводить время с "чужими тетями".Конечно, Юлия Ковальчук не исключает, что план по социализации ребенка, возможно, и провалится, ведь малышке может не понравиться в дошкольном заведении. Сейчас музыканты активно занимаются подготовкой Амелии к переменам в жизни.Вероятно, причиной столь раннего похода в сад стала нехватка времени у артистки. В недавнем интервью она отметила, что в последние месяцы ей приходится заниматься творчеством по ночам, когда малышка спит и не отвлекает. По словам Юлии Ковальчук, совмещать материнство и профессию оказалось довольно сложно.1 Июл 2020 в 5:58 PDTНесмотря на то, что супруги периодически рассказывают об успехах Амелии, поклонники так до сих пор и не узнали, как девочка выглядит. Фанаты негодуют под снимками пары, требуя продемонстрировать наследницу. Алексей Чумаков шутит, что представит дочку только в день совершеннолетия.