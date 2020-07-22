Гоша Куценко поделился архивным кадром. На снимке звезде театра и кино всего 13 лет.

Гоша Куценко поделился архивным кадром. На снимке звезде театра и кино всего 13 лет.Актер вспомнил дни проведения Олимпиады-80. На фотографии, опубликованной в "Инстаграм", Гоша Куценко запечатлен в форме моряка.Артист поинтересовался у подписчиков, как они выглядели в 80-м. Одни сообщили, что их еще не было в планах родителей, а другие поделились воспоминаниями. За микроблогом знаменитости следят поклонники разного возраста.Куценко любит вспомнить былое и публиковать снимки из архива. В мае телеведущей Лере Кудрявцевой фото 1996 года. На снимке звезды позируют с Игорем Верником.21 Июл 2020 в 5:42 PDTГоша Куценко – символ 90-х.Широкую известность получил благодаря ролям в фильмах "Мама, не горюй" и "Антикиллер". Также является кинорежиссером, сценаристом, продюсером, певцом и общественным деятелем.Актер женат на Ирине Скриниченко. Первой супругой звезды театра и кино стала его коллега Мария Порошина. В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Семейная жизнь артистов длилась всего пять лет, но они сохранили теплые дружеские отношения по сей день.