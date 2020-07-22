Александр Лукашенко вновь заговорил о том, как плохо жили белорусы раньше и каких успехов достигла страна за последние десятилетия. Президент поразмышлял, что было бы, если он не находился бы во власти.

Александр Лукашенко вновь заговорил о том, как плохо жили белорусы раньше и каких успехов достигла страна за последние десятилетия. Президент поразмышлял, что было бы, если он не находился бы во власти.Совсем скоро пройдут выборы президента Белоруссии. Александр Лукашенко стал чаще выступать перед народом, делать громкие заявления. Например, на встрече с медиками в Гомеле лидер отметил, что жизнь в стране была бы гораздо хуже, если бы однажды он не занялся социально-ориентированной политикой.Как считает Александр Григорьевич, в конце прошлого века белорусы выдержали тяжелые времена – "сжали зубы и перетерпели". При этом, в стране не стало бы лучше, если у власти находились бы другие люди. Они одевали бы всех в лапти, "запрягали в телегу и погоняли бы кнутом", сказал Лукашенко.По словам президента, Гомельская область заслуживает отельной похвалы, ведь она справилась с последствиями взрыва на Чернобыльской АЭС. Также белорусский лидер отметил, что этот регион по медицинским показателям нисколько не проигрывает европейцам.25 Апр 2019 в 3:30 PDTНапомним, белорусы будут выбирать президента 9 августа. Кроме Александра Лукашенко представлены еще четыре кандидата – Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая.