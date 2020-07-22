Творческий коллектив сериала Родители приступил к работе. На съемочной площадке уже вовсю кипит жизнь.

Творческий коллектив сериала "Родители" приступил к работе.На съемочной площадке уже вовсю кипит жизнь.Свежие серии теленовеллы выйдут в эфир телеканала "Супер"следующей осенью. Действия в новой части будут разворачиваться вокругмаленького Владика – сына Тимофея и Полины. Молодые родители познают все прелести родительства, а поддержат их в этом нелегком деле старшиечлены семьи, роли которых исполняют Мария Порошина и Александр Самойленко.По словам актера Александра Самойленко-младшего, играющегоТимофея, на площадке сериала "Родители" он впервые задумался о детях. Артист ранее считал, что эта сторона жизни, возможно, никогда его не коснется. Однако, пообщавшись с экранным сыном, молодой человек понял,как замечательно быть чьим-то папой.Самойленко-младший не скрывает, что испытал ужас, когда наплощадку принесли маленького ребенка. Артист боялся взять кроху на руки. Преодолетьстрах парню помог Александр Самойленко – его отецна экране и в реальности.По словам режиссера сериала "Родители" Александра Жигалкина,на съемках собрались опытные мамы и папы. Актриса Мария Порошина воспитываетпятерых детей, ее коллега Александр Самойленко – четверых, сам кинематографисттоже уже пять раз отец, поэтому показать мастер-класс по общению с малышамибыло кому. "Мы смеялись над Сашиным страхом и неумелостью, но выглядело всеневероятно трогательно", – заметил режиссер.22 Июл 2020 в 4:01 PDTОтметим, что экранная супруга АлександраСамойленко-младшего, Анастасия Крылова, наоборот, очень легко вжилась в роль мамыгрудничка. Артистка быстро нашла подход к крохе. По словам Марии Порошиной, еемолодая коллега сделала все максимально достоверно.