Умер Эйнштейн.
Всречается на небесах с Богом и говорит:
- Господи, я всю жизнь бился, пытался построить модель Вселенной - но так ничего толкового у меня и не вышло. Прошу Тебя, покажи мне эту модель, иначе не будет мне покоя Ну, Господь дал ему полную документацию:
- На, почитаешь - отдашь !
Эйнштейн с жадностью набросился на описания. Читает, изучает, бормочет:
- Так... Так... Ага, здесь я был прав... Так-так... А ! А вот здесь у меня была ошибка в пятом знаке... Ну-ка, ну-ка... Стоп ! О, Господи ! Да тут же вообще какая-то фигня получается !!!
Бог, небрежно махнув рукой:
- Да, я знаю !
еще анекдот!