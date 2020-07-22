Муром затопило. Жители города активно делятся в социальных сетях видео и фото последствий минувшего ливня. Дождь буквально превратил древний город на Оке в Венецию. Автомобилисты

Муром затопило. Жители города активно делятся в социальных сетях видео и фото последствий минувшего ливня. Дождь буквально превратил древний город на Оке в Венецию. Автомобилисты передвигались по городу с особой осторожностью, чтобы не залить двигатель. Уровень воды практически полностью скрывал колёса авто. Машины гнали перед собой настоящие волны. Меньше всего, конечно, повезло Я пойду в