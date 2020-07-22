Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 1 августа 2020 года в России на 3% вырастут оптовые цены на газ. Это приведет и к изменению стоимости топлива для конечного потребителя на заправочных станциях.

Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) с 1 августа 2020 года в России на 3% вырастут оптовые цены на газ. Это приведет и к изменению стоимости топлива для конечного потребителя на заправочных станциях.Рост оптовой стоимости газа с 1 август 2020 года составит 3%, что более чем в два раза больше предыдущего повышения. В 2019 году она увеличилась на 1,4%. Впрочем, за год до этого, в 2018 году, голубое топливо подскочило в цене на 3,4%.Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что, скорее всего, из-за повышения оптовой цены на газ возрастет и стоимость топлива для конечных потребителей – как промышленных компаний, так и частных лиц. Кроме того, изменится и ценник на АЗС.Однако дать точный прогноз на уровень повышения цены на газ эксперт не взялся. "Сложно сказать, на сколько именно подорожает топливо", – цитирует Артема Деева. Он напомнил, что на данный момент цена литра газа на заправках составляет порядка 22-24 рублей в среднем по стране. При этом с начала года этот показатель возрос на 15%. Многое зависит от конкретного региона.Ситуация с коронавирусом привела к резкому падению спроса на газ в мире. Специалисты не ожидают, что в ближайшее время он сможет восстановиться.Платить за проблемы крупных поставщиков придется простым людям. "Выпадающие доходы, исходя из стратегии поставщиков, будут компенсироваться на внутреннем рынке как за счет повышения тарифов для населения, так и за счет увеличения цен на топливо", – уверен эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.