Полицейские ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшего без вести Исайкина Артема Алексеевича, 07.01.2003 года рождения...

Полицейские ОМВД России по Нагорному району устанавливают местонахождение пропавшего без вести Исайкина Артема Алексеевича, 07.01.2003 года рождения, жителя г. Москвы, который 20 июля 2020 года ушел из социального учреждения, расположенного на территории округа, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 16-17 лет, рост 170 см., худощавого телосложения, волосы светлые короткие, глаза голубые.Был одет: ветровка красного цвета, темные шорты, сланцы.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22