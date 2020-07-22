На протяжении следующих четырех лет УЕФА планирует направить более 775 млн евро на помощь национальным ассоциациям.

Как сообщают в организации, деньги поступят в рамках программы HatTrick. Данный фонд создан для оказания помощи футбольным клубам после европейского первенства в 2004 году. Ранее финансы организации использовались с целью поддержки развития тех или иных областей футбола, а также для покрытия операционных расходов и борьбы с негативными последствиями пандемии.

Глава УЕФА Александер Чеферин отметил, что HatTrick для европейского футбола является чрезвычайно важной составляющей. Сложности, которые вызвала пандемия, продемонстрировали, что роль программы стала особенно серьезной. Благодаря тому, что условия предоставления финансирования по программе были сняты, УЕФА удалось снизить финансовые потери от приостановки состязаний. Таким образом, можно говорить о скором возвращении соревнований, которые организуются под эгидой Союза.

Чеферин подчеркнул, что нельзя стоять на месте, ожидая возвращения футбола. Фонд HatTrick может быть использован для развития футбола, а также улучшения его инфраструктуры.

Представители УЕФА также сообщили о том, что зрителей на трибунах во время ЛЧ и Лиги Европы пока что не будет. Таким образом, поклонники данного вида спорта смогут насладиться состязаниями только в рамках ТВ-трансляций или онлайн. Однако возможность изучать прогнозы и заключать пари на предстоящие матчи остается доступной. Кроме того, они смогут использовать различные полезные онлайн-инструменты, которые помогут найти интересные события и предоставит качественную аналитическую информацию. Вы можете зарегистрироваться в 1xbet, на сайте всегда публикуются новые обзоры, аналитические статьи, советы экспертов, а также новости спорта.

Отметим, что решение о проведении состязаний без зрителей на трибунах УЕФА согласовал с футбольными ассоциациями стран, которые станут организаторами финальных этапов Лиги Европы, ЛЧ и Лиги чемпионов среди женских команд. Такие ограничения будут действительны также до конца сезона 2019/2020 юношеской лиги, и для квалификации на еврокубки.

УЕФА также сообщает, что формат квалификационных встреч на еврокубки сезона 2020/2021 претерпел изменения. Противостояния будут включать только одну встречу дома либо на выезде. Представители Союза заявили, что это необходимо, чтобы сохранить саму идею честной спортивной борьбы. При этом организация намерена далее тщательно контролировать ситуацию с тем, чтобы своевременно снять ограничения частично или полностью.