22.07.2020

2020-07-22 21:55:04

Профессионалы отделки помогут владимирцам сэкономить на ремонте

Лето - пора ремонта. Как получить квартиру своей мечты и не заработать при этом стресс?



Проект, смета, реализация, согласование. Такие этапы ремонтных работ, по мнению профессионалов, снизят финансовые риски, и помогут сделать квартиру уютной без лишних нервов.



Роман Миронов, руководитель компании «Саншоп-Онлайн», представитель компании«ДекоАрт»: «У нас комплексный подход. Мы должны видеть всю картину, мы должны понимать, какой у нас будет пол, что у нас будут стены, какая у нас будет сантехника, ванная и т.д.... Ремонт — это очень сложный процесс, и технически, и морально, и финансово. Мы на всех этапах стараемся поддержать нашего клиента, где-то помочь сэкономить, где-то объяснить, что экономить нельзя никаким образом».

На этапе планирования составляется технический проект. Он поможет понять, как расставить мебель, проложить коммуникации и сделать электрическую разводку. Те, кто заранее хочет видеть будущий интерьер, могут заказать полный дизайн-проект. Однако опыт работы компании «ДекоАрт» позволяет исполнить задумку и тех, кто не готов к созданию техпроекта. Практическая часть - реализация - выполняется строительными бригадами компании «Отделочник-33». В их арсенале есть и итальянское оборудование для крупноформатной плитки».



Алексей Сергеев, директор компании «Отделочник-33»: «Мы работаем в комплексе: ДекоАрт составляет дизайн-проект, комплектует наши объекты всеми необходимыми материалами, также их доставляет. Это, включая сантехнику, полностью всё, вплоть до штор. Мы все эти проекты реализуем».

Роман Миронов, руководитель компании «Саншоп-Онлайн», представитель компании«ДекоАрт»: «Последний этап — заезд человека в квартиру, сданную. Мы сдаём объект, пожимаем, как правило, руки и остаёмся друзьями на долгое время».

Чтобы ремонт не превратился в масштабную эпопею, стоит обратиться к профессионалам, в компанию «Отделочник33». Это сэкономит и время и деньги, ведь переделывать всегда дороже.

Наталья Головешкина, Максим Котов

«Вести Владимир»



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