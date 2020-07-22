Более 21 тысячи случаев нарушения закона выявили прокуроры к июлю этого года. В областной прокуратуре прошла коллегия по итогам работы за последние полгода. Больше двух тысяч исков
<a href="https://33live.ru/novosti/22-07-2020-prokuratura-podvela-itogi-raboty-za-polgoda-zadolzhennost-po-zarplatam-v-regione-pogashena-vvoz-moskovskogo-musora-v-mashkovo-priostanovlen.html" target="_blank">Прокуратура подвела итоги работы за полгода: задолженность по зарплатам в регионе погашена, ввоз московского мусора в Машково приостановлен</a> - Более 21 тысячи случаев нарушения закона выявили прокуроры к июлю этого года. В областной прокуратуре прошла коллегия по итогам работы за последние полгода. Больше двух тысяч исков
[url=https://33live.ru/novosti/22-07-2020-prokuratura-podvela-itogi-raboty-za-polgoda-zadolzhennost-po-zarplatam-v-regione-pogashena-vvoz-moskovskogo-musora-v-mashkovo-priostanovlen.html]Прокуратура подвела итоги работы за полгода: задолженность по зарплатам в регионе погашена, ввоз московского мусора в Машково приостановлен[/url] - Более 21 тысячи случаев нарушения закона выявили прокуроры к июлю этого года. В областной прокуратуре прошла коллегия по итогам работы за последние полгода. Больше двух тысяч исков