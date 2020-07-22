Более 21 тысячи случаев нарушения закона выявили прокуроры к июлю этого года. В областной прокуратуре прошла коллегия по итогам работы за последние полгода. Больше двух тысяч исков

Более 21 тысячи случаев нарушения закона выявили прокуроры к июлю этого года. В областной прокуратуре прошла коллегия по итогам работы за последние полгода. Больше двух тысяч исков направлены в суды. Три с половиной тысячи должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. По инициативе прокуроров возбуждено 133 уголовных дела. Достаточно внушительная статистика по коррупционным преступлениям. Всего таких