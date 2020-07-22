Не пройти на родник. Ключик в районе железнодорожной больницы на Офицерской завалило деревьями. По всей видимости, последние ливни с сильными порывами ветра несколько деревьев не выдержали.

Не пройти на родник. Ключик в районе железнодорожной больницы на Офицерской завалило деревьями. По всей видимости, последние ливни с сильными порывами ветра несколько деревьев не выдержали. Поваленные кроны практически наглухо перекрыли дорожки к двум подземным источникам. Чтобы набрать воды, местным жителям приходится буквально продираться сквозь листву и ветки. Родник на Офицерской не имеет статуса особо