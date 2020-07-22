«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», и «Компьютерные интеллектуальные системы» («КИ системы») зарегистрировали совместное предприятие «РТ Комплексные инновационные системы» («РТ

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», и «Компьютерные интеллектуальные системы» («КИ системы») зарегистрировали совместное предприятие «РТ Комплексные инновационные системы» («РТ КИС»), цель которого — развитие и внедрение технологических решений для автоматизации процессов работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации. Координационно-информационная система скорой медицинской помощи (КИС СМП)позволяет создавать единые региональные диспетчерские службы скорой медицинской помощи