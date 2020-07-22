Цель которой — развитие и внедрение технологических решений для автоматизации процессов работы скорой медицинской помощи

«РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома», и «Компьютерные интеллектуальные системы» («КИ системы») зарегистрировали совместное предприятие «РТ Комплексные инновационные системы» («РТ КИС»), цель которого — развитие и внедрение технологических решений для автоматизации процессов работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.Координационно-информационная система скорой медицинской помощи (КИС СМП) позволяет создавать единые региональные диспетчерские службы скорой медицинской помощи и службы медицины катастроф (СМК), обеспечивает автоматизацию всех процессов работы станций СМП и СМК от момента поступления вызова до формирования отчетной документации, осуществляет обмен данными с внешними информационными системами (ЕМИАС, «Система-112», ТФОМС, РМИС, ЕГИС и другие) и поддерживает работу с актуальной базой Федеральной информационной адресной системы.Встроенная телематическая платформа КИС СМП дает возможность одновременно подключать более 10 000 комплектов бортового навигационно-связного оборудования ГЛОНАСС различных производителей. Мобильное приложение автоматизирует рабочее место выездной медицинской бригады, благодаря чему врачи получают доступ к информации о вызове и истории болезни пациента в онлайн-режиме. Приложение доступно для устройств на базе Android, работа в нем полностью синхронизирована со стационарной версией системы, поддерживается онлайн- и офлайн-режимы.КИС СМП существенно повышает оперативность и качество работы выездных бригад — среднее время приема вызова сократилось в несколько раз, время ожидания уменьшилось на 30%. Сейчас система ежесуточно обслуживает более 13 000 вызовов.«Группа компаний "Ростелеком” разрабатывает множество комплексных цифровых решений для системы здравоохранения: медицинская и лабораторная информационные системы, центральный архив медицинских изображений и радиологическая информационная система. Разработки компании по автоматизации скорой медицинской помощи позволят укрепить наши лидерские позиции в этом направлении», — отметил вице-президент по цифровым платформам «Ростелекома» Дмитрий Репников.«Накопленные компетенции группы компаний "РТ Лабс” в сфере цифровизации здравоохранения позволяют успешно внедрять и развивать лучшие из существующих практик. КИС СМП уже обслуживает территории с населением более 18 млн человек и имеет высокий потенциал для дальнейшего тиражирования», — сказал генеральный директор «РТ Лабс» Алексей Трачук.«Компания "КИ системы” обладает богатым опытом автоматизации оперативных служб, использует собственную телематическую платформу и имеет готовые интеграционные методы с сервисами "Системы-112”, ТФОМС, АТС и РЕГИСЗ. Решения компании по комплексной информатизации оперативных служб используются в 82 регионах. Совместное предприятие с "Ростелекомом” — это новый виток в развитии продуктов автоматизации служб станций скорой медицинской помощи и территориальных центров медицины катастроф», — прокомментировала генеральный директор «РТ КИС» Светлана Пчелинцева.* * *— крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,2 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,5 млн пользователей, из них свыше 5,7 млн — IPTV.Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, центров обработки данных и облачных вычислений, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.* * *— дочерняя компания ПАО «Ростелеком», основными задачами которой является системная интеграция и выполнение полного цикла работ при реализации сложных инфраструктурных проектов в интересах государственных органов и корпоративных клиентов.История компании включает в себя большое количество реализованных проектов для государственных и коммерческих заказчиков. В 2015 году АО «РТ Лабс» получило государственную аккредитацию в Минкомсвязи России в реестре организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.Основными проектами компании являются: эксплуатация и развитие инфраструктуры электронного правительства и создание систем в сфере информатизации здравоохранения и образования. «РТ Лабс» выступает технологическим партнером «Ростелекома» по развитию и эксплуатации Единой биометрической системы.В «РТ Лабс» работает более 1 000 профессионалов ИТ-отрасли. Сотрудники компании обладают уникальными профессиональными компетенциями, что позволяет реализовывать проекты любой сложности и масштаба.Штаб-квартира компании расположена в Москве. Обособленные подразделения «РТ Лабс» в Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Воронеже, Ярославле, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Краснодаре и Санкт-Петербурге осуществляют работы по эксплуатации и развитию продуктов и решений, в том числе, продуктов мониторинга информационных систем.Региональное развитие является одним из стратегических направлений деятельности «РТ Лабс» — компания продолжает расширять свое присутствие в регионах размещения макрорегиональных филиалов «Ростелекома».