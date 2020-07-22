Во Владимирской области вновь выберут самую красивую деревню. Члены организационного комитета смотра-конкурса подвели итоги очередной заявочной кампании смотра-конкурса на это звание.

Во Владимирской области вновь выберут самую красивую деревню. Члены организационного комитета смотра-конкурса подвели итоги очередной заявочной кампании смотра-конкурса на это звание. Заявку можно было подать до 10 июля. В 2020-м году количество участников – 91. Жюри уже готово приступить к оценке конкурсантов. Андрей Филинов, председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия»: Наконец-то это произошло. Я