Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию
о том, что актер Федор Добронравов уволился из-за обиды на
руководство. Сообщалось, что звезде сериала Сваты урезали гонорар.
Худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт опроверг информацию
о том, что актер Федор Добронравов уволился из-за обиды на
руководство. Сообщалось, что звезде сериала "Сваты" урезали гонорар.
Накануне заведующая труппой Бронислава
Чунихина рассказала журналистам, что руководство организации просило Федора Добронравова отказаться от сторонних проектов. Подстраиваться под жесткий
график звезды сериала "Сваты" было тяжело.
Взамен работодатель якобы предложил ежемесячный гонорар в миллион рублей. Артист отказался, и театр решил оплачивать знаменитости только фактически отработанные дни. Новые
условия обидели актера, и он уволился.
По словам художественного руководителя Театра сатиры Александра
Ширвиндта, информация не соответствует
действительности. "Это глупости!" – эмоционально сказал режиссер.
Ширвиндт подчеркнул, что Добронравов получал достойное
вознаграждение за труд. Сумму режиссер посоветовал уточнить у самого
актера. Дескать, об уровне зарплаты в театре знают только артисты и
сотрудники бухгалтерии.
22 Мар 2019 в 9:58 PDT
Худрук театра на Триумфальной площади отметил, что звезда может вернуться на прежнее место работы. Ширвиндт и
Добронравов поддерживают связь. 20 июля знаменитости встречались для беседы.