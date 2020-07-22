Кафе откроют, а что с детскими садами? Губернатор региона во второй раз провёл прямую трансляцию в социальных сетях. Тема — снятие ковид-ограничений. Стрим анонсировался с ответами главы

Кафе откроют, а что с детскими садами? Губернатор региона во второй раз провёл прямую трансляцию в социальных сетях. Тема — снятие ковид-ограничений. Стрим анонсировался с ответами главы области на вопросы зрителей. Начал Сипягин с предупреждения владимирцев об опасности коронавируса. Дескать, болезнь эта до сих пор несёт за собой угрозу, хотя многие, говорит губернатор, бдительность потеряли