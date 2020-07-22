Он не признаёт свою вину

В Коврове в отношении 32-летнего сотрудника ФКУ «ИК-6», обвиняемого в получении взятки, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СледКома РФ по Владимирской области.По версии следствия, в октябре 2019 года обвиняемому дали взятку в размере 37 тысяч рублей за создание комфортных условий одному из осужденных, отбывающих срок в исправительном учреждении.Сотрудник колонии не признал свою вину и отказался давать показания. Его взяли под страду. Расследование уголовного дела продолжается.