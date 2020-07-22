Владимирский государственный пожарный надзор получил новые иномарки. Торжественное вручение ключей от 4 автомобилей приурочили ко Дню образования органов надзорной деятельности России. 93

Владимирский государственный пожарный надзор получил новые иномарки. Торжественное вручение ключей от 4 автомобилей приурочили ко Дню образования органов надзорной деятельности России. 93 года назад были утверждены «Положения о государственном пожарном надзоре». В этот праздничный день отличившимся сотрудникам и ветеранам службы вручили медали и почетные грамоты. За последние 6 месяцев количество пожаров на территории региона снизилось