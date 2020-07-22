"В октябре прошлого года злоумышленники вынудили директора и управляющую одного из букмекерских клубов Москвы написать долговые расписки", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по городу Москве при участии Росгвардии пресечена деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денежных средств.По версии оперативников, в октябре прошлого года злоумышленники, угрожая физической расправой, вынудили директора и управляющую одного из букмекерских клубов Москвы написать долговые расписки, согласно которым они якобы получили взаймы 3 и 4,5 миллиона рублей соответственно. В случае невозврата денежных средств потерпевшие, согласно распискам, были обязаны передать подозреваемым квартиру и иномарку общей стоимостью более 10 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали на территории Московского региона трех активных участников группы. Ими оказались женщина и двое мужчин, один из которых ранее был судим.Следственным управлением УВД по Юго-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 163 УК РФ. Двоим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, ещё один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.В ходе обысков по местам фактического проживания задержанных обнаружены 20 долговых расписок, банковская карта, удостоверение сотрудника милиции бывшей союзной республики на имя одного из участников группы, средства связи и видеорегистратор. Также изъята похищенная у потерпевших автомашина и документы к ней.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк