Полицейские в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в совершении тяжкого преступления против личности.

Полицейские в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемую в совершении тяжкого преступления против личности. 19 июля в ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы от гражданки 1953 г.р., поступило сообщение о том, что ее знакомая в течение 2-х суток не отвечает на звонки и не открывает дверь. Прибывшими на место сотрудниками полиции в квартире обнаружено тело хозяйки 1929 г.р. с множественными колото-резаными ранениями. Следственными органами принято процессуальное решение. В ходе проведения комплекса оперативно – розыскных мероприятий оперуполномоченными установлена подозреваемая 1951 г.р., которая в настоящее время доставлена в следственные органы.