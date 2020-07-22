Медицинские работники поблагодарили полицейских, отметив их высокую гражданскую сознательность и ответственность...

Сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в благотворительной акции Центра крови ФМБА России «День донора».Данное мероприятие по традиции проходит в стенах административного здания Управления в течении уже более 10 лет два раза в год. В акции приняли участие сотрудники органов внутренних дел служб и подразделений, многие из них пришли в свой выходной день.Полицейские убеждены, что сдавать кровь обязательно. Ведь именно стражам правопорядка по долгу службы часто приходится приходить на помощь людям, оказавшимся в самых различных критических ситуациях.Медицинские работники поблагодарили полицейских, отметив их высокую гражданскую сознательность и ответственность. В результате проведения акции удалось пополнить банк донорской крови.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18