Герои сериала Мажор появятся на больших экранах. Создатели теленовеллы объявили о завершении работы над полнометражной версией истории.

Герои сериала "Мажор" появятся на больших экранах. Создателителеновеллы объявили о завершении работы над полнометражной версией истории.Осенью 2018 года свет увидел третий сезон сериала "Мажор" сПавлом Прилучным в главной роли. Планировалось, что эта часть теленовеллы станетфинальной, однако в завершающем эпизоде аудитория развязку так и не увидела.Зрители пришли к выводу, что продюсеры решили делать продолжение.К радости поклонников Павла Прилучного управляющий партнерпродюсерской компании "Среда", которая занимается производством ленты, ИванСамохвалов сообщил, что скоро на экраны выйдет полнометражная лента "Мажор".По его словам, этот фильм можно рассматривать как четвертый сезон теленовеллы.Картина создана в формате комедийного боевика и представляет собой законченную историю. Впрочем, это не мешает авторам создать еще и продолжение для сериала.22 Июл 2020 в 3:25 PDTСамохвалов добавил, что полнометражный фильм помотивам сериала "Мажор" уже готов для выхода в широкий прокат. Премьеру картиныпланировали сделать в сентябре 2020 года, однако пандемия коронавируса внесласвои коррективы.Сейчас продюсеры просто-напросто боятся пускать ленту вкинотеатры. Создатели сериала "Мажор" ждут, когда ситуация с прокатом нормализуется.В любом случае скоро авторы представят насуд зрителей первый тизер фильма с Павлом Прилучным в главной роли.