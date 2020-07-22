Роза Сябитова поделилась радостью с поклонниками. Она показала свадебные фото молодоженов.

Роза Сябитова поделилась радостью с поклонниками. Она показала свадебные фото молодоженов.Наследница ведущей Ксения вышла замуж за своего возлюбленного – Максима. "Счастья вам, дети мои! Совет да любовь!" – подписала сваха праздничные снимки в своем инстаграм-аккаунте.Расписались дочь Розы Сябитовой с избранником в Грибоедовском загсе Москвы. Подписчики звезды присоединились к поздравлениям. "Красивая пара! Главное, чтобы жили вместе долго и счастливо", – пожелали Ксении и Максиму.Отметим, что после первого развода дочь Розы Сябитовой боялась верить в любовь. Однако Максиму удалось сделать так, чтобы ее сердце растаяло.22 Июл 2020 в 1:53 PDTНапомним, предложение мужчина сделал наследнице телеведущей в прошлом году в Праге. После свадьбы Ксения взяла фамилию мужа – Шевченко.Как писали "Дни.ру", дочь ранее рассказывала о болезненном разводе с юристом Андреем Снетковым. Она долго переживала из-за ухода мужа.