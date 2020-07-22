Замена паспортов, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будет осуществляться до 31 декабря 2020 года включительно.

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 275, паспорта гражданина Российской Федерации, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, считаются действительными до момента их замены в порядке, определенном приказом МВД России от 9 июня 2020 г. № 410.Согласно данному приказу МВД России выдача и замена документов гражданам осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года включительно.Лица, достигшие в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно возраста 14 лет, могут также получить паспорт гражданина Российской Федерации в срок до 31 декабря 2020 года включительно.Для получения паспорта гражданин вправе подать заявление о выдаче (замене) паспорта в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг, обратиться в многофункциональный центр или непосредственно в подразделение по вопросам миграции.