Станция метро Вокзальная в Киеве оказалась закрыта на вход и выход пассажиров, передает . Правоохранительные органы проводят на ней проверку. Подробности произошедшего ..
<a href="https://33live.ru/novosti/22-07-2020-v-kieve-perekryli-stanciyu-metro.html" target="_blank">В Киеве перекрыли станцию метро</a> - Станция метро Вокзальная в Киеве оказалась закрыта на вход и выход пассажиров, передает . Правоохранительные органы проводят на ней проверку. Подробности произошедшего ..
[url=https://33live.ru/novosti/22-07-2020-v-kieve-perekryli-stanciyu-metro.html]В Киеве перекрыли станцию метро[/url] - Станция метро Вокзальная в Киеве оказалась закрыта на вход и выход пассажиров, передает . Правоохранительные органы проводят на ней проверку. Подробности произошедшего ..