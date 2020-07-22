22.07.2020

2020-07-22 12:40:07

В Коврове сотрудника колонии задержали за взятку

В Коврове возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику исправительного учреждения. Сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

По версии следствия, в октябре прошлого года 32-летний сотрудник мелеховской колонии получил более 37 тысяч рублей от осужденного за создание ему комфортных условий отбывания наказания в исправительном учреждении.

Вину в совершении преступления сотрудник колонии не признал, от дачи показаний отказался. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.