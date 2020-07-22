Внештатный пульмонолог Минздрава Андрей Малявин заявил о неожиданных последствиях коронавируса. По словам специалиста, у людей, переболевших инфекцией, могут начаться проблемы с психикой.

Внештатный пульмонолог Минздрава Андрей Малявин заявил о неожиданных последствиях коронавируса. По словам специалиста, у людей, переболевших инфекцией, могут начаться проблемы с психикой.Специалист обратил внимание, что у ряда пациентов, перенесших COVID-19 средней степени тяжести, появился инфантилизм. Это расстройство характеризуется задержкой психического развития.Переболевшие коронавирусом пациенты ведут себя как дети. Они хуже соображают, медики вынуждены несколько раз объяснять им одно и то же. "Это какой-то когнитивный дефицит", – предположил Малявин.При этом британские исследователи не заметили существенных изменений в мозге умерших от инфекции пациентов, передает "Комсомольская правда". Так что говорить о негативном влиянии COVID-19 на когнитивные способности пока рано.В то же время ученый считает, что проблема существует и требует рассмотрения психиатров. Малявин добавил, что врачи должны понимать, как восстанавливать мыслительную деятельность переболевшего пациента.Ранее врач-офтальмолог Татьяна Шилова сообщила, что . Некоторые переболевшие инфекцией люди пожаловались на ухудшение зрения. В частности, перенесший COVID-19 политик Борис Джонсон стал носить очки.